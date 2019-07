Uopeccan promove V Congresso Multiprofissional de oncologia

A Uopeccan promove, nos dias 13 e 14 de setembro, o V Congresso Multiprofissional de Oncologia, que será realizado no Auditório da Associação Comercial e Industrial de Cascavel – ACIC. Durante o evento os profissionais terão a oportunidade de trocar experiências, discutir ideias, técnicas com foco no trabalho Multiprofissional em Oncologia. A interação entre os participantes será primordial para os cuidados dos pacientes.

As inscrições iniciaram no dia 24 de junho e seguem até 06 de setembro, no valor de R$100 por participante. O evento é aberto para todos os profissionais da área da saúde e para acadêmicos dos cursos de Medicina, Odontologia, Enfermagem, Nutrição e Psicologia.

Acadêmicos e profissionais interessados em participar das submissões devem se inscrever do dia 01 a 31 de julho, os artigos selecionados serão expostos durante o Congresso.

O evento tem como principal objetivo levar o aperfeiçoamento tecnológico que surgiram para auxiliar no tratamento do câncer. Métodos e resultados serão debatidos no evento organizado pelo Hospital do Câncer Uopeccan.

Dentre os assuntos em destaque desta 5º edição estão as atualizações do Transplante Hepático e de Medula Óssea, Câncer de pele: Melanoma e Não Melanoma, Odontologia na Oncologia, Terapia Nutricional, Imunoterapia, Cuidados Paliativos, entre outros.

Para se inscrever basta acessar: www.sympla.com.br/v-congresso- multiprofissional-de- oncologia-uopeccan__532174

Mais informações pelo telefone (45) 2101-7410.

Prévia Programação (Sujeito a alteração):

13/09/19

18h00 | Credenciamento/ Coffee Break

19h00 | Abertura

19h30 | Odontologia na Oncologia

Palestrante: Dr. Laurindo Moacir Sassi

20h20 | Mesa Redonda Transplante Hepático e de Medula Óssea

Palestrante: Equipe Uopeccan

14/09/19

08h00 | Coffee Break

08h30 | Imunoterapia em Estadio 3 de Câncer de Pulmão Não Pequenas Células Irressecável

Palestrante: a confirmar

09h20 | Terapia Nutricional no Paciente com Câncer – o que dizem as novas diretrizes?

Palestrante: Nutricionista Camila Prim Calvi

10h10 | Cuidados Paliativos

Palestrante: Dr. Douglas Henrique Crispim

11h00 | Câncer de Pele: Melanoma e Não-Melanoma

Palestrante: Dra. Mariana Taís Ferreira Moreira