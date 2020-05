UNIVEL – O Projeto de Combate à Violência Contra a Mulher abordou o tema com profissionais da prefeitura e demais órgãos da cidade

A Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, está desenvolvendo a Semana de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes com atividades inéditas e repletas de conteúdos, em alusão à data, dia 18 de maio.

Durante esta semana, os integrantes do Projeto de Combate à Violência Contra a Mulher do Centro Universitário de Cascavel – Univel foram convidados a participar do evento, abordando o tema “A violência sexual contra meninas e mulheres: análise sobre o perfil dos agressores”.

Entre os assuntos abordados, a equipe pode falar sobre medidas de proteção, crimes previstos e canais de contato em caso de denúncias.

A coordenadora do projeto, Caroline Buosi Velasco, explicou como foi a participação: “Discutimos várias estratégias com relação a esse assunto, questões teóricas e práticas, além de trocar experiências com o pessoal da prefeitura que trabalha no dia a dia com isso”, ressalta.

O Projeto de Combate à Violência Contra a Mulher do Centro Universitário de Cascavel – Univel é composto por uma multidisciplinaridade de profissionais e alunos e há mais de quatro anos vem desenvolvendo ações em prol dessa causa em toda a cidade.

Durante o debate, participaram dois alunos e um egresso do curso de Direito da Univel, a coordenadora do curso de Psicologia e do Projeto, Caroline Buosi, e a professora Edineia Sicbneihler.

Na oportunidade, estiveram presentes representantes da prefeitura, a equipe do Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e do Cras (Centro de Referência de Assistência Social), além de alunos e outros interessados no assunto. A palestra foi transmitida on-line, por meio de uma plataforma que possibilita a interação mesmo com o distanciamento social.

Ligue 190 para emergências instantâneas e 180 para denúncias de casos contínuos. Denuncie, você pode salvar uma vida!