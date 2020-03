Umuarama passou com goleadas na primeira fase da Base no Futsal

Times de Umuarama passaram pela primeira com facilidade e com goleadas

Times de Umuarama passaram pela primeira com facilidade e com goleadas

No último fim de semana (7 e 8) foi realizado em Umuarama a primeira fase do Campeonato Paranaense Categorias de Base FPFS 2020 sub 15 e sub 17.

Os garotos que integram o time de Umuarama de futsal categoria sub 15, venceram as duas partidas que disputaram pelos placares de 7 x 2 contra a equipe de Nova Aurora e 3 x 1 diante da equipe do ERA/Paranavaí.

Já a equipe do Umuarama futsal da categoria sub 17 venceu duas partidas e empatou uma. A primeira vitória foi sobre o Nova Autora, com um placar de 8 a 1. A segunda vitória aconteceu com uma goleada de 9 a 0 sobre o time de Futsal Futuro Mariluz. Depois o time ‘puxou o freio de mão’ e empatou em 3 a 3 contra a equipe de Perobal.

Os times estão sendo dirigidos pelo treinador Vitor Gonzales e pelo preparador físico Luã de Oliveira.

Com os ótimos resultados obtidos durante a etapa do final de semana, as duas categorias conquistaram vaga para a próxima fase da competição.