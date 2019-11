Umuarama Futsal sai na frente na primeira partida da semifinal da Chave Ouro 

A equipe do Umuarama Futsal, dirigida pelo técnico Nei Victor, saiu na frente na 1ª partida da semifinal da Chave Ouro vencendo em casa o Foz Cataratas por 4 a 3.

Mas foi o time da fronteira que saiu na frente com gol de Pierre fez 1 a 0 para o Foz. O empate veio após cobrança de pênalti em favor do Umuarama, Caça cobra e empata: 1 a 1. O Foz novamente fica à frente do placar, Leo Costa faz 2 a 1 para o Foz, placar do intervalo.

Caça faz o seu segundo gol e empata a partida em 2 a 2. E Caça faz o terceiro gol dele no jogo cobrando penalidade, 3 a 3. O jogo foi batstante movimentado e Sacon empata para o time da fronteira, mas Willian faz o quarto do Umuarama fechando o marcador em Umuarama 4 x 3 Foz.

O jogo de volta será no Ginásio Costa Cavalcanti no dia 23 deste mês. O Foz precisa vencer para levar a decisão da vaga para os pênaltis. Para o Umuarama um empate basta para seguir na disputa do título.