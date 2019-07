Uma semana depois, ninguém foi preso

Uma semana após Filipe Raphael Ciqueira Chagas, 32 anos, ter sido assassinado a tiros à luz do dia na Rua Pio XII, no Bairro Cancelli, em Cascavel, nenhum suspeito do crime foi preso. De acordo com a Delegacia de Homicídios, as investigações continuam.

A relação da vítima com o empresário Sandro Rossi, que morreu após ser atingido por mais de 20 tiros no Bairro Santa Cruz, foi confirmada pela polícia e é uma das linhas de investigação do crime, assim como a extensa ficha crimina de Filipe.

Família Rossi

A morte de Sandro Rossi também continua sem solução. Ele foi alvejado por mais de 20 tiros no dia 24 de abril e até o momento também não houve prisão de suspeitos do crime. Irmão de Sandro, Robson Rossi sofreu um atentado à vida no dia 5 de junho, quando dois rapazes em uma moto dispararam cerca de 30 tiros contra o carro dele no Centro de Cascavel. Robson foi baleado na boca e recebeu alta no dia seguinte. Também não houve prisões de suspeitos do crime.

Robson está em liberdade condicional por ter sido flagrado armado com uma pistola 9 milímetros durante o velório do irmão, no último dia 18. Ele tem de responder a processo e não pode se ausentar da cidade.