Última rodada do Paulistão define hoje as quartas de final

Após cair diante do Talleres, São Paulo tenta evitar segunda eliminação precoce no ano/ Foto: SPFC

São Paulo – O Campeonato Paulista chega à última rodada da fase de grupos com apenas uma vaga a ser definida para as quartas de final. Os 16 times da Série A1 entrarão em campo simultaneamente às 21h30 com as mais diversas ambições nesta quarta-feira.

Dos quatro principais times do Estado, quem vive situação mais delicada é o São Paulo. Único que ainda não consolidou a classificação, o Tricolor terá um duelo decisivo com o São Caetano, que luta pela permanência na elite e necessita dos três pontos no Anacleto Campanella.

O Grupo do São Paulo, aliás, é o único que ainda não possui ao menos as equipes classificadas definidas. Na chave, o Ituano lidera e o Oeste está em terceiro lugar. O time de Itu já está garantido. Assim, o Tricolor do Morumbi briga por uma vaga com o Rubrão.

PALMEIRAS

Já o Palmeiras precisa de apenas um ponto contra Ponte Preta, em casa, para confirmar a liderança do grupo, já que o Novorizontino necessita, além da vitória sobre a Ferroviária, de um tropeço do Verdão. A Macaca, inclusive, é um dos times que cumpre tabela nesta última rodada da primeira fase, já que também não tem como ultrapassar Santos e Red Bull no Grupo A.

SANTOS

O Peixe e o time da franquia de energéticos, aliás, terão uma briga interessante nesta noite. Além da liderança da chave, os dois brigam pela primeira colocação geral do Paulista. O Red Bull é, atualmente, o líder com 24 pontos, um a mais que o Santos.

CORINTHIANS

Já o Corinthians terá um difícil compromisso no interior paulista contra o Ituano. Ambos precisam de uma vitória para confirmar a liderança de seus grupos. Nas quartas de final, os times atuarão contra os adversários da mesma chave: 1ºA x 2ºA, 1ºB x 2ºB, 1ºC x 2ºC e 1ºD x 2ºD.