UFC 247: Em duelo de invictos, Jon Jones defende seu legado contra Reyes

Las Vegas – Em um evento com duas disputas de cinturão e um combate entre lutadores invictos na organização, o UFC chega à sua edição de número 247 neste fim de semana. O card preliminar está marcado para começar às 20h15 (de Brasília) deste sábado (8), no Texas (EUA). Ao todo serão 12 lutas, dentre elas a do brasileiro Antônio Arroyo, paraense de Belém que desafiará o estadunidense Trevin Giles no último confronto antes do card principal, que terá Jon Jones x Dominick Reyes na luta da noite e Valentina Shevchenko x Katlyn Chookagian na luta co-principal.

Melhor lutador de MMA da atualidade, Jon Jones, campeão dominante na categoria dos meio-pesados (93 kg), só perdeu uma vez na carreira por conta de um golpe irregular contra Matt Hamill, em 2009. De resto, o gigante de 1,93m e 32 anos tem 25 vitórias no total, sendo dez por nocaute.

Já o também estadunidense e gigante Dominick Reyes, igualmente de 1,93m, mas com 30 anos de idade, tem 12 lutas e 12 vitórias, sendo sete por nocaute. No UFC desde 2017, o “Devastador”, como é conhecido, já venceu nomes como Ovince St. Preux, em 2018, e Chris Weidman, em sua última luta, em outubro do ano passado.

Para Jon “Bones (ossos)” Jones, em atividade no Ultimate desde 2008, a última luta foi em julho de 2019, com vitória por decisão dividida dos árbitros sobre o brasileiro Thiago “Marreta” Santos.