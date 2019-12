UFC 245 | Las Vegas recebe um dos melhores cards do ano

O UFC preparou um dos melhores eventos do ano para a noite deste sábado (14) em Las Vegas (EUA), com três disputas de título e astros brasileiros no card principal. Destaque para José Aldo (foto), ex-campeão dos penas (66 kg) que fará sua estreia na divisão até 61 kg contra o compatriota Marlon Moraes, nocauteador nato que já dividiu o mesmo teto na academia com manauara no Rio de Janeiro. Já a baiana Amanda Nunes lutará num dos combates valendo um de seus cinturões, o do peso galo (até 61 kg) contra Germaine de Randamie, holandesa que já foi nocauteada pela Leoa no primeiro round quando se enfrentaram, mas que permanece invicta desde então. Em seguida, Max Holloway defenderá o cinturão dos penas contra Alexander Volkanovski e na luta principal da noite Kamaru Usman enfrentará o desafiante Colby Covington, pelos médios.