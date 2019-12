Turismo rural em pauta em Cascavel

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Cascavel promove nesta sexta-feira (20), às 8h30, no miniauditório do Centro de Convenções e Eventos do Município, uma palestra sobre turismo rural.

A renomada especialista do setor Andreia Maria Roque conduzirá o trabalho. O objetivo é preparar o Município para se tornar uma potência em turismo rural no Paraná.

Há alguns meses o Sebrae/PR e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico contrataram uma empresa especializada em turismo para fazer todo um diagnóstico, criar um projeto e preparar o Município para desenvolver e estimular o turismo rural.

Desde então, especialistas têm visitado as propriedades, feito entrevistas e capacitando os atores locais responsáveis ou apoiadores do setor, assim como o Sindicato Rural de Cascavel.

Andreia tem mais de 20 anos de experiência na área, coordenando grupos de trabalho, dando aulas e sendo consultora de turismo e desenvolvimento territorial. Ao longo desta semana, ela visitou propriedades e empresas do setor. Tudo isso faz parte do trabalho de diagnóstico e treinamento dos atores locais. “Estamos nos preparando bem para que o projeto saia do papel. Por isso estamos sendo bastante criteriosos e, além disso, criamos um grande grupo de trabalho”, disse Paulo Vallini, diretor do sindicato.