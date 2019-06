Trump ameaça China com tarifas sobre mais US$ 300 bi em produtos

Washington – O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, ameaçou impor tarifas sobre “pelo menos” mais US$ 300 bilhões em produtos chineses, mas disse acreditar que tanto a China quanto o México querem fazer acordos nas disputas comerciais com os EUA.

As tensões entre as duas maiores economias do mundo aumentaram acentuadamente desde que as conversas que visavam acabar com uma guerra comercial acirrada fracassaram no início de maio.

Embora Trump tenha dito nessa quinta-feira (6) que as conversas com a China prosseguem, não houve encontros bilaterais desde 10 de maio, dia em que ele aumentou em 25% as tarifas sobre US$ 200 bilhões em produtos chineses, levando Pequim a retaliar. “Nossas conversas com a China, muitas coisas interessantes estão acontecendo. Veremos o que ocorre… eu poderia aumentar ao menos outros US$ 300 bilhões, e o farei na hora certa”, disse Trump a repórteres, sem especificar quais bens poderiam se afetados. “Mas acho que a China quer fazer um acordo e acho que o México quer muito fazer um acordo”, disse.

Em Pequim, o Ministério do Comércio chinês adotou um tom desafiador. “Se os Estados Unidos decidirem escalar as tensões propositalmente, lutaremos até o fim”, disse o porta-voz do ministério, Gao Feng, em boletim à imprensa.