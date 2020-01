A disputa do Troféu Ayrton Senna, a ser realizada de segunda-feira a sábado, no Kartódromo de Birigui, no interior de São Paulo, abre a temporada de kart no Brasil neste ano. A competição atrairá pilotos de vários estados porque será disputada no kartódromo que sediará em julho o Campeonato Brasileiro e em outubro o Mundial de Kart.

