TRICOLORES | São Paulo e Flu medem forças no Morumbi

Os tricolores São Paulo e Fluminense fazem um confronto de equipes que vivem fases e ambições completamente distintas no Brasileirão 2019, às 19h30 desta quinta-feira (7), no Morumbi, pela 31ª rodada. Em busca de manter no G4, o ​São Paulo terá seu principal jogador, Daniel Alves (foto), à disposição. O camisa 10 se queixou de dores após o duelo contra a Chape, mas treinou normalmente nos últimos dias e deve ir a campo. Pablo e Liziero voltam a aparecer entre os relacionados, enquanto Everton (lesão) e Igor Gomes (suspensão) são as baixas de Fernando Diniz, ex-treinador do Flu. No time carioca, que tenta sair do Z4, Marcão deve manter a mesma formação que empatou sem gols no clássico contra o Vasco, com dois volantes de origem. Nenê segue como opção no banco de reservas, bem como o centroavante João Pedro. A única dúvida do treinador fica a cargo da lateral-direita, disputada por Gilberto e Julião.