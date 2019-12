Trevo Cataratas deixa de ser um sonho e se torna realidade, diz Pacheco

O anúncio do governo do Estado para a reestruturação total do Trevo Cataratas, em Cascavel, trouxe um enorme alento para a população e o setor produtivo do oeste do Paraná. O deputado Marcio Pacheco (PDT), que faz parte da bancada do oeste do Estado na Assembleia Legislativa, ressalta que a definição da obra, que é esperada há mais de duas décadas, foi resultado da luta da população e da união entre as lideranças políticas e a sociedade civil organizada.

“Depois de muitos anos de luta da população e das lideranças políticas e das entidades da sociedade civil, bem como a imprensa em geral, a reestruturação do Trevo Cataratas vai sair do papel e, em breve, se tornará uma realidade, enterrando de vez um gargalo logístico rodoviário que atrapalhava o desenvolvimento regional”, destaca Pacheco.

De acordo com o deputado, essa união de forças contribuiu para a definição da obra.

O entroncamento rodoviário é considerado um dos maiores do Paraná, interligando as BRs 277, 369 e 467.

O anúncio da obra foi feito na última segunda-feira (09) pelo governador Ratinho Junior. Pacheco fez questão de acompanhar o evento realizado no Palácio Iguaçu.

O deputado lembra que, desde o início do ano, a bancada do oeste do Paraná, que é formada por ele e os deputados Coronel Lee (PSL) e Marcel Micheletto (PR) e também o suplente Elio Rusch (DEM), vem articulando com as autoridades estaduais a inclusão do Trevo Cataratas como obra prioritária para o desenvolvimento e o crescimento regional.

O esforço dos parlamentares ganhou eco e apoio da sociedade civil organizada e da própria imprensa. Em 23 de agosto, foi realizado um encontro com as lideranças do G8, do Programa Oeste em Desenvolvimento e da Caciopar e a bancada para “bater o martelo”, em favor do Trevo Cataratas. “Essa obra não tem pai, mas é uma vitória de todos nós”, afirma Pacheco.

De acordo com o governo, a reestruturação do local vai ser executada com recursos oriundos do acordo de leniência fechado pelo Ministério Público Federal (MPF) com a Ecocataratas.

A concessionária fará investimentos de R$ 130 milhões até 2021 entre Foz do Iguaçu e Guarapuava, na BR-277, que é o principal corredor rodoviário e de exportação do Paraná.

Conforme o acordo firmado com a Força-Tarefa da Lava Jato, são previstas mais duas obras: terceiras faixas na BR-277 entre Cascavel e Guarapuava e melhorias na marginal da BR-277 próximo ao viaduto na Avenida Costa e Silva, recém-inaugurado em Foz do Iguaçu.

O acordo de leniência homologado pela Justiça Federal também prevê a doação de todos os projetos executivos elaborados pela concessionária, o que permitirá celeridade ao Estado na execução das obras que não foram contempladas, inclusive a trincheira na Rua Munique, com a BR-277, em Cascavel.

A expectativa do governo é de que as obras selecionadas comecem nos primeiros meses de 2020.