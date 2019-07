Três brasileiros em campo hoje

Hoje é a vez de Internacional, Athletico e Flamengo buscarem bons resultado na primeira partida das oitavas de final da Copa Libertadores da América.

Destaque para Nacional do Uruguai e Internacional, que se enfrentem no Estádio Parque Central, em Montevidéu, nesta quarta-feira, às 19h30. O confronto deve ser muito equilibrado. A principal arma do Nacional para alcançar a vitória é o centroavante Gonzalo Bergessio, que promete dificultar a vida da defesa colorada. O Internacional deve adotar postura cautelosa, já que decide em casa, onde é mais forte.

O outro jogo é o mais importante para o Athletico nesta temporada dentro do plano de “internacionalização” da marca do clube. Um bom resultado nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena da Baixada, dará alguma tranquilidade para o jogo de volta na próxima semana em La Bombonera.

Já o Boca sabe da dificuldade que é jogar na Arena e tentará cozinhar o duelo ao máximo, tendo em mente que o empate será um grande resultado.

Emelec X Flamengo é para mexer com as torcidas. O confronto entre equatorianos e brasileiros tem um curioso embate de técnicos europeus, com o português Jorge Jesus pelo Flamengo e o espanhol Ismael Rescalvo no Emelec.

Na partida no Equador, o rubro-negro carioca não terá Everton Ribeiro, Arrascaeta e Vitinho, que nem viajaram.

A partida será no Estádio George Capwell em Guayaquil, às 21h30 (de Brasília).