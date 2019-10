Tottenham recebe o Bayern de Munique em jogo pela liderança

Londres – A segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa terá seu início nesta terça-feira (1º) com um dos jogos mais esperados desta fase inicial. Em Londres, o Tottenham recebe o Bayern de Munique, pelo Grupo B, às 16h (de Brasília).

Líder da chave por ter goleado o Estrela Vermelha por 4 a 0 em casa, na primeira rodada, o Bayern chega para a partida com a confiança em alta. Além do grande resultado na estreia, os Bávaros também são os líderes do Campeonato Alemão.

Já o Tottenham, atual vice-campeão da Liga dos Campeões, chega para a partida disposto a realizar outra bela campanha na competição, mas não como a da fase de grupos, quando somou apenas um ponto nos três primeiros jogos, e foi buscar a classificação na última rodada nos critérios de desempate.

Na primeira rodada desta edição da Champions, os Spurs ficaram no empate fora de casa com o Olympiacos, por 1 a 1. No Campeonato Inglês, o Tottenham é o sexto colocado.