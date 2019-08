Torcedor poderá vez imagem que árbitro vê no VAR, anuncia CBF

Rio de Janeiro – A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou como grande novidade, ontem, em evento sobre o desempenho do VAR até aqui no Campeonato Brasileiro, a possibilidade do telespectador assistir a mesma imagem do árbitro no momento da revisão de um lance. Isto ocorrerá a partir da 20ª rodada, quando se inicia o returno.

“O público terá total ciência do motivo pelo qual o árbitro está tomando tal decisão. O público estará vendo o que ele está enxergando no seu monitor”, declarou Leonardo Gaciba, que é presidente da Comissão de Arbitragem e apresentou a palestra. Ainda segundo o dirigente, já há conversas com os clubes para que se possa mostrar as imagens da revisão nos telões dos estádios.

Tendo como fonte o Centro de Pesquisa e Análise de Desempenho da CBF, Gaciba informou que das 139 partidas realizadas até aqui no Campeonato Brasileiro – a rodada do último fim de semana não foi considerada – foram feitas 851 checagens e revisões. Destas, 764 foram checagens e 87, revisões (mais de 50% foram em situações de penalidade). Dentre as revisões, 69 tiveram as decisões mudadas.

Outro gráfico importante apresentado foi em relação ao tempo de bola rolando. A partir de 2015, as temporadas tiveram um quadro de evolução. Porém, em 2019, com o advento do VAR, esse tempo diminuiu em relação ao ano passado (de 55,4min para 55min).

Outro ponto importante na palestra foram os números apresentados em relação aos erros capitais nas partidas. Levando em consideração as 14 primeiras rodadas, a CBF garante que diminuiu em quase 90% o quesito: de 88, em 2018 (seis erros por rodada) para 10, em 2019 (menos de um erro por rodada).