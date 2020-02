TÓQUIO – Sheidt na 7ª Olimpíada

Garantido em Tóquio 2020, Robert Scheidt será o segundo atleta sul-americano com mais participações em Jogos Olímpicos. Presente em todas as edições desde Atlanta 1996, Scheidt perde apenas para o atirador peruano Francisco Boza, que foi a oito jogos. E deixa para trás o argentino Juan Curuchet (ciclismo), o peruano Juan Gira (tiro esportivo) e os brasileiros Torben Grael (vela) e Hugo Hoyama (tênis de mesa). Outros dois atletas brasileiros também têm seis Jogos Olímpicos no currículo, mas ainda podem igualar Scheidt caso se classifiquem para Tóquio 2020: a meio-campista Formiga (futebol) e o cavaleiro Rodrigo Pessoa (hipismo saltos). Scheidt é o maior medalhista do Time Brasil na história dos Jogos, ao lado de Torben Grael (vela), com cinco pódios (2 ouros, 2 pratas e 1 bronze).

