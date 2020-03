Toledo tenta feito inédito para não depender dos “Cascavéis”

Toledo – Sob risco de rebaixamento no Paranaense de Futebol logo em sua temporada histórica, na qual iniciou como vice-campeão estadual, disputou a Copa do Brasil pela primeira vez e terá calendário até o fim do ano na Série D do Brasileiro, o Toledo receberá o Paraná Clube neste domingo (15) em busca de um feito inédito e para não depender das equipes de Cascavel para escapar da degola.

Primeiro fora da zona de rebaixamento com sete pontos, o Porco precisa vencer a Gralha, às 16h, no Estádio 14 de Dezembro, para seguir na elite do Campeonato Paranaense. Para isso, precisará superar uma marca que nenhuma outra equipe toledana conseguiu em 30 anos.

Nunca uma equipe de Toledo venceu o Paraná Clube, em 25 jogos realizados desde 1990. Quem chegou mais perto foi justamente o TEC, que nos confrontos de 2018 e 2019 ficou no empate sem gols com a Gralha em Curitiba.

Ao todos, nos 25 jogos entre as equipes, foram 19 vitórias paranistas e seis empates. As outras quatro igualdades ficaram por conta do antigo Toledo Colônia Work, em 2006, 2008 e 2013 (duas vezes).

Caso não vença neste fim de semana, o Toledo EC dependerá das equipes cascavelenses para permanecer na primeira divisão. Isso porque Cascavel CR e FC Cascavel enfrentarão, respectivamente, os dois últimos colocados do campeonato, PSTC e União, que têm cinco pontos na zona de rebaixamento e podem superar o Porco na classificação final.