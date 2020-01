Toledo seleciona assistentes em alfabetização para o Programa Mais Alfabetização

Iniciam nesta segunda-feira (06) e se estendem até o dia 17 de janeiro, as inscrições para o processo seletivo para contratação de assistentes em alfabetização que atuarão nas turmas de 1º e 2º anos das escolas municipais de Toledo cadastradas no Programa Mais Alfabetização (PMALFA). Os interessados devem providenciar os documentos solicitados no edital e protocolar na prefeitura até as 17h do dia 17/01/2020.

As demais informações estão disponíveis no Edital nº 02/2019-PMALFA, publicado pela Secretaria Municipal da Educação de Toledo no Órgão Oficial do Município, na segunda-feira (30). Outras dúvidas podem ser esclarecidas na Secretaria Municipal da Educação pelos telefones (045) 3378- 8315 c/ Elissiane Amaral ou com Luciana Redim (045) 3378-8324

Datas importantes:

Prazo de inscrição: 06/01/2020 a 17/01/2020

Avaliação dos Documentos por parte da Comissão (seleção): 20/01/2020

Divulgação resultado preliminar: 21/01/2020

Recurso: 22/01/2020

Análises Recursos: 23/01/2020

Classificação final: 24/01/2020. Nesta mesma data será divulgado o local e horário para o encontro inicial de formação dos Assistentes e assinatura do termo de compromisso.

Os interessados deverão acompanhar as informações via ÓRGÃO OFICIAL, no site da prefeitura. Para acessar basta: entrar no site da prefeitura https://www.toledo.pr.gov.br/, depois localizar na lateral esquerda da tela, o item “ÓRGÃO OFICIAL”, ao clicar em órgão oficial, abrirá a edição do dia, caso esteja acessando o site após as 9h00. Todas as edições anteriores do órgão estarão disponíveis na página.

Para acessar o edital via órgão oficial, basta seguir os mesmos passos anteriormente mencionados e procurar o dia 30/12/2019 (edição nº 2.485) em edições anteriores. A partir da página 5, estará o edital do PMALFA.