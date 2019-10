Toledo recebe competição de handebol máster

A Liga de Handebol do Paraná realiza entre sexta-feira (18) e domingo (20) a 3ª edição do Campeonato Paranaense de Handebol Máster. A cidade de Toledo recebe a competição em etapa única, que reúne atletas acima de 40 anos.

O torneio acontece em Toledo simultaneamente aos Jogos Abertos do Paraná, visando reunir diversas personalidades do handebol que fizeram história no maior evento de rendimento esportivo promovido pelo Governo do Estado. “O máster foi pensado ao percebemos que as pessoas que fizeram por décadas os Jogos Abertos tinham a vontade de voltar a esse ambiente que reproduz a competição, mas de uma forma mais prazerosa, então nós pensamos o torneio máster como um motivo para se confraternizar os atletas que por anos ocuparam os primeiros lugares do pódio, recebendo troféus e medalhas na modalidade de handebol”, explicou o presidente da Liga de Handebol do Paraná (LHPR), Roberto Niero (Pimpão).

Os ginásios de esportes do Clube Toledão e do Yara Country Club serão a casa do handebol máster. A disputa feminina na categoria +40 abre a rodada às 18h, com o jogo entre Curitiba e Paranavaí, enquanto as anfitriãs enfrentam às 20h20 as atuais detentoras do título estadual da equipe Cambé/Londrina.

Já as seleções masculinas entram em quadra a partir das 19h10. Jogando pela classe +45, o elenco de Maringá, campeão da primeira edição, pega Curitiba, em seguida, às 21h30, os atuais campeões do Toledo/Oeste enfrentam Paranavaí. “Estaremos defendendo o título, na 1ª edição deu Maringá e nós na 2ª, acho que este ano promete”, declarou o representante da equipe do velho Oeste/Sudoeste, Emerson Abati.

A disputa segue no sábado (19), com início às 14h, e continua no domingo (20), a partir das 08h30, revelando os campeões da edição 2019. Serão premiados os três primeiros colocados em cada naipe. Para assistir aos jogos a entrada é franca nas praças esportivas.