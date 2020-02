Toledo firma parceria para o Paranaense e o Brasileiro

Toledo – O Toledo anunciou esta semana uma parceria com o Coritiba para a disputa do Campeonato Paranaense Feminino e do Campeonato Brasileiro A2 Feminino. O acordo entre os clubes será oficialmente lançado no dia 29 de fevereiro, quando o Toledo enfrenta o Coxa pelo Campeonato Paranaense masculino.

O contrato entre as equipes prevê um incentivo financeiro do Coritiba para a equipe feminina, entre outros auxílios, como a utilização de uniformes da marca exclusiva do Coxa, a 1909.

O acordo entre as equipes foi firmado em decorrência da Lei de Licenciamentos dos Clubes, da Confederação Brasileira de Futebol, na qual torna obrigatória a existência de equipes femininas nos clubes que disputam a elite do futebol nacional.

Além de Toledo-Coritiba, outras duas equipes paranaenses vão disputar a competição, o Foz Cataratas e o Athletico.

A estreia das paranaenses será no dia 15 de março. O Foz Cataratas enfrenta o Operário-MT em casa, o Athlético vai a Caçador-SC enfrentar o Napoli e no mesmo dia o Toledo-Coritiba vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Fluminense.

Fórmula

A competição segue o regulamento de 2019. Os 36 times começam divididos em seis grupos com seis equipes em cada um. Na primeira fase, cada clube disputa cinco partidas em turno único. Ao fim dessa etapa, os dois melhores colocados e os quatro melhores terceiros avançam para a fase seguinte.

Nas oitavas de final, os duelos são definidos por sorteio, na sede da CBF. A diferença dessa etapa é que os confrontos serão no formato de ida e volta, mas sem o critério do gol qualificado. Em caso de empate, portanto, o classificado será definido nos pênaltis. Os times semifinalistas sobem para a disputa do Campeonato Brasileiro Feminino A-1 de 2021.