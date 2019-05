Toledo entrega nova arena multiuso nesta quinta-feira

Toledo – A comunidade de Toledo receberá nesta quinta-feira a Arena Multiuso Sebastião Basílio Filho. A solenidade de entrega está marcada para as 16h.

Localizada na Rua São Francisco Falso, na Vila Pioneiro, a edificação faz parte das três arenas que estavam previstas para serem entregues no primeiro semestre deste ano.

O local conta com pista de Skate, campo de futebol com grama sintética e quadra poliesportiva, e irá atender a população da Vila Paulista, do Jardim Tancredo Neves e da Vila Operária.

Na semana passada, a comunidade do Jardim da Mata foi contemplada com a Arena Multiuso Colemar Bonissoni. Antes, no mês de janeiro, o Loteamento Redenção/Orquídeas foi o contemplado.

“São equipamentos públicos muito importantes, pois levam esporte aos bairros, e temos essa necessidade”, comemora o secretário municipal de Esporte e Lazer, André Alcará.