Toledo enfrenta o desesperado Maringá

Sem chances de avançar à semifinal da 2ª Taça do Estadual, mas já garantido na decisão geral do campeonato, o Toledo desafia o Maringá neste domingo num jogo que é de tudo ou nada para os donos da casa, no Estádio Willie Davids, às 16h. O time maringaense está na zona de rebaixamento e para escapar da degola não depende apenas si, pois além de vencer, precisa que o Rio Branco seja derrotado em casa pelo Cianorte e ainda tirar uma diferença de quatro gols no saldo. Para o Porco, será o último teste antes da decisão e nova oportunidade para o atacante Wayni (foto), que depois de 30 dias no departamento médico e retornar à equipe no segundo tempo no último domingo, fez nos acréscimos o gol de empate com o Londrina.