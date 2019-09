Toledo EC desafia o Apucarana pelo Estadual Sub-19 de Futebol

Toledo – Em busca do resultado positivo, o time sub-19 do Toledo Esporte Clube entrará em campo na tarde de quinta-feira (19), às 15h, para desafiar o Apucarana pela 1ª rodada do returno da 3ª fase do Grupo J do Campeonato Paranaense de Futebol da categoria, no Estádio Olímpio Barreto.

Atualmente, as duas equipes somam três pontos cada. As equipes Coritiba e Verê dividem a liderança do grupo com 6 pontos e se enfrentam no outro confronto da chave, no sábado (21), na capital do Estado.

Para o jogo em Apucarana, o técnico Eduardo Dallagnol terá o desfalque de Vinicius Schimit, que cumprirá suspensão automática. O comandante do Porco projeta um duelo equilibrado. “Será um jogo difícil, pois as duas equipes precisam vencer e vamos buscar a vitória, respeitando o adversário, que jogará diante de sua torcida”, ponderou.

Na sequência da competição, o time toledano fará duas partidas em casa. No próximo dia 28 (sábado), receberá o Verê e uma semana depois, no dia 5 de outubro, o confronto será diante do Coritiba, ambos às 15h.