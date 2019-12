Toledo EC conhece os possíveis rivais da estreia na Copa do Brasil

Toledo – Competição que tem o paranaense Athletico como atual campeão, a Copa do Brasil 2020 começará amanhã (12) para as 80 equipes que disputarão a primeira fase, com o sorteio dos confrontos de estreia, em evento marcado para as 14h na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro.

Para o paranaense que perdeu o título estadual este ano para o Furacão, o Toledo EC, a estreia na Copa do Brasil poderá ser contra um adversário bastante conhecido ou contra uma equipe do outro extremo do País.

O Porco está no Pote H do sorteio e enfrentará fora de casa, em partida única, um dos times do Pote D, que tem Operário de Ponta Grossa, São José-RS, Volta Redonda-RJ, Boa Esporte-MG, Náutico-PE, Botafogo-PB, Remo-PA, América-RN, ABC-RN ou Atlético-AC.

O início da 32ª edição da competição está marcado para o início de fevereiro. Já as finais foram antecipadas para setembro para evitar conflito com as fases decisivas do Campeonato Brasileiro e das copas continentais.

Os potes

Os potes para o sorteio dos confrontos iniciais da Copa do Brasil 2020 foram definidos de acordo com o Ranking Nacional de Clubes, divulgado na noite de segunda-feira (9) pela CBF. Dos times paranaenses, o melhor ranqueado é o Athletico, em quinto lugar. Em seguida aparecem Coritiba (24º), Paraná Clube (26º), Londrina (31º) e Operário (50º). Além do Toledo, estes serão os representantes do Estado na competição. Coxa e Gralha estão no Pote B e poderão estrear contra Manaus, Brasiliense, Ferroviária, Novo Hamburgo, Coruripe, Bragantino-PA, Fast Clube, Novorizontino, Palmas e União-MT.