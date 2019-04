Toledo comemora o inédito vice-campeonato

A sensação é de “quase”, de que o troféu poderia ser de primeiro lugar, mas o sentimento geral é de “orgulho”. Assim está a comunidade de Toledo com o vice-campeonato do Porco no Paranaense de Futebol 2019. É o melhor resultado do futebol profissional toledano em 40 anos de história. O feito da equipe comandada fora de campo pelo presidente Carlos Alberto Dulaba e no gramado pelo técnico Agenor Piccinin teve atenção especial do poder público nessa tarde, quando o prefeito Lúcio de Marchi recebeu o elenco do Porco para parabenizá-lo em nome de toda a cidade.