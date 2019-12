Título do Mundial de Surfe é novamente de um brasileiro

Rio de Janeiro – O título do Circuito Mundial de Surfe de 2019 será definido nesta sexta-feira (20), último dia da janela de competição em Pipeline, no Havaí. Mas antes de os surfistas caíram na água para as disputas que se iniciarão a partir das quartas de final, uma coisa é certa: o campeão será um brasileiro.

A definição ocorreu ontem (19), com o reinício da competição após uma semana de paralisação por conta das condições do mar. Melhor para o líder do campeonato, o potiguar Ítalo Ferreira, que logo na primeira bateria das oitavas de final venceu o paranaense de Matinhos Peterson Crisanto, por 11.84 a 4.23 e acabou com as chances do estadunidense Kolohe Andino ser campeão. Ele precisava vencer a etapa e torcer para Ítalo e Gabriel Medina serem eliminados nas oitavas.

Gabriel Medina, aliás, sofreu para avançar às quartas de final, o que daria o título inédito a Ítalo caso não o fizesse. É que o mar voltou a ficar sem ondas enquanto o atual campeão trava duelo com o conterrâneo Caio Ibeli. Tanto que a vitória de Medina foi por 4.23 a 1.19, notas que certamente seriam descartadas com o mar em outras condições.

Agora, o título de 2019 ficará com Ítalo, pela primeira vez, ou Medina, que já venceu em 2014 e 2018. Os dois ainda serão os representantes do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, quando o surfe fará sua estreia no programa olímpico.