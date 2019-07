Tite fora após Copa América?

Rumores nos bastidores da seleção brasileira dão conta de que com qualquer resultado domingo contra o Peru pela decisão da Copa América Tite entrega o cargo de técnico da seleção.

Segundo informações, ele não está nada contente com o desmonte de sua comissão técnica. Saíram Edu Gaspar, Sylvinho e o analista Fernando Lázaro. Tite também não concorda com a CBF que não estaria disposta a manter uma comissão fixa.

O objetivo, segundo o presidente da CBF Rogério Caboclo, é a Copa do Mundo mesmo que a Seleção perca a Copa America.

Mas, segundo as mesmas fontes que apostam na renúncia do treinador, Caboclo já faz consultas para decidir sobre o substituto dele. Renato Portaluppi e Mano Menezes seriam os favoritos.