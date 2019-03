Tite esboça seleção brasileira para o amistoso com Panamá

Lisboa – Contando com todos os 23 convocados, já que Fagner e Everton se juntaram ontem ao resto do elenco do Brasil, a seleção brasileira treinou pela segunda vez em solo português, nessa terça-feira. No centro de treinamentos do Porto, o técnico Tite esboçou a escalação que deverá entrar em campo contra o Panamá.

Diferentemente da última segunda-feira, as atividades tiveram foco definido na parte tática dos comandados de Tite.

Por conta do enfoque na hora de passar as orientações, é possível determinar o time esboçado pelo comandante da seleção para o jogo deste sábado, diante dos panamenhos.

Tite escolheu Ederson no gol, seguido de Fagner, Militão, Miranda e Alex Telles; Casemiro; Arthur, Lucas Paquetá, Coutinho e Richarlison; Roberto Firmino. O indício é, portanto, de uma escalação mista para o embate contra o Panamá.

Após a partida deste sábado, o grupo da seleção brasileira já embarcará rumo a Praga, palco do segundo jogo desta data Fifa, dia 26, contra a República Tcheca.