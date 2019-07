Tite é indicado ao prêmio de melhor técnico do mundo da Fifa

A Fifa (Federação Internacional de Futebol) anunciou, nesta quarta-feira (31), os indicados para o The Best, que premia os melhores técnicos e jogadores da temporada, tanto no masculino como no feminino. O único brasileiro na disputa é o técnico da seleção brasileira de futebol, Tite, que concorre como melhor treinador de equipes masculinas.

Tite foi indicado após a conquista da última edição da Copa América, realizada em junho e julho, no Brasil. Na disputa, ele terá pela frente nomes como o alemão Jürgen Klopp, que conquistou a última edição da Liga dos Campeões com o Liverpool; o espanhol Pep Guardiola, que levou o Manchester City ao título inglês, e o francês Didier Deschamps, que comandou seu país na vitoriosa campanha da Copa do Mundo de 2018.

Completam a relação o argelino Djamel Belmadi; o português Fernando Santos; o holandês Erik ten Hag, e os argentinos Marcelo Gallardo, Ricardo Gareca e Mauricio Pochettino.

Neymar

Entre os jogadores, a ausência mais sentida é a do brasileiro Neymar. Desde que se transferiu para o PSG, o atacante não é indicado à premiação. Os favoritos ao título são o argentino Lionel Messi, que fez uma ótima temporada pelo Barcelona; o português Cristiano Ronaldo, que ajudou Portugal a chegar ao título da Liga das Nações da Uefa; o senegalês Sadio Mane; o holandês Van Djik e o egípcio Salah, peças importantes na campanha do Liverpool, na Liga dos Campeões.

Os outros indicados ao prêmio são o inglês Harry Kane; o belga Hazard; o francês Mbappé e os holandeses Frenkie De Jong e Matthijs de Ligt. O atual detentor do prêmio, o meia croata Modric, não foi indicado.

Ausência de Marta

Outra grande ausência foi a da brasileira Marta. Atual detentora do prêmio de melhor jogadora do mundo, Marta, que já conquistou em seis oportunidades a camisa 10 da seleção brasileira, não foi indicada. A grande favorita nesta edição é a atacante Mega Rapinoe, destaque dos Estados Unidos na campanha do título da Copa do Mundo de Futebol Feminino.

As outras candidatas são a holandesa Vivianne Miedema; a australiana Sam Kerr; as francesas Amandine Henry e Wendie Renard; as inglesas Ellen White e Lucy Bronze; as norueguesas Caroline Graham e Ada Hegerberg, e as norte-americanas Julie Ertz, Rose Lavelle e Alex Morgan.

Equipes femininas

Já a disputa entre técnicos de times femininos reúne quatro mulheres e seis homens. A grande favorita é a norte-americana Jill Ellis, que conquistou a Copa do Mundo com a seleção de seu país, se tornando a primeira bicampeã da história da competição.

Ellis disputa o prêmio The Best com a holandesa Sarina Wiegman; a espanhola Antonia Is; a italiana Milena Bertolini; o sueco Peter Gerhardsson; o japonês Futoshi Ikeda; o francês Renald Pedros; o australiano Joe Montemurro, e os ingleses Phil Neville e Paul Riley.

A votação para o prêmio vai até o dia 19 de agosto. E o anúncio dos vencedores será no dia 23 de setembro, quando acontece a cerimônia de premiação no Teatro alla Scala, em Milão.