Tite desfalca cinco times no Brasileirão

Rio de Janeiro – A convocação da seleção brasileira pelo técnico Tite desfalcará cinco times por duas rodadas, as de número 24 (9 e 10 de outubro) e 25 (12 e 13 de outubro).

Com isso, o Palmeiras não terá o goleiro Weverton contra o Santos, no dia 9, e Daniel Alves (São Paulo) não jogará o clássico contra o Corinthians, no dia 13, mesma data em que Gabigol e Rodrigo Caio não enfrentarão o Athletico-PR do também ausente goleiro Santos. O Grêmio de Cebolinha e Matheus Henrique terá pela gente Ceará e Vasco nas duas rodadas.

OLÍMPICOS E SUB-17

No mesmo período, as seleções olímpica e sub-17 aumentarão a lista de desfalques no Brasileirão. Algumas das joias são titulares e até peças fundamentais para suas equipes, casos de Bruno Guimarães para o Athletico-PR e Antony para o São Paulo, chamados para a seleção olímpica, e Talles Magno para o Vasco, convocado para a seleção sub-17 disputar o Mundial da categoria.

Além do vascaíno, que poderá perder até 10 rodadas do Brasileirão caso a equipe do Brasil chegue à final do Mundial em casa – a disputa será em São Paulo e Brasília -, o meia Reinier, do Flamengo, e Kaio Jorge, do Santos, fazem parte do elenco principal de suas equipes. Deles, apenas o santista é membro do elenco, enquanto os outros dois são presença constante em jogos.

18 jogadores importantes fora

Dos 69 atletas convocados pela Confederação Brasileira de Futebol para as três seleções (principal, olímpica a sub-17), pelo menos 18 serão desfalques importantes para 11 clubes no Brasil. No geral, Tite chamou sete jogadores de cinco equipes do Brasileirão; André Jardine convocou dez atletas da Série A e um da Série B do Campeonato Brasileiro – oito vêm sendo utilizados regularmente por suas equipes -; e Guilherme Dala Déa chamou três jogadores que já estão no elenco principal de suas equipes na Série A.