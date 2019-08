Tite de olho em convocação

O técnico Tite anunciará sexta-feira (16), às 11h, a lista de 23 jogadores convocados para os próximos amistosos da seleção brasileira, marcados para os dias 6 e 10 de setembro, contra Colômbia e Peru.

A primeira partida após a conquista da Copa América será em Miami (EUA), contra a Colômbia, no Hard Rock Stadium. Quatro dias depois, em Los Angeles (EUA), Brasil e Peru se enfrentarão no Los Angeles Memorial Coliseum.

De olho na convocação para estes jogos, Tite esteve no Morumbi no último sábado, para acompanhar de camarote a vitória do São Paulo sobre o Santos, por 3 a 2, pelo Brasileirão.

O treinador estava de olho no goleiro do Peixe, Éverson. É que Alisson titular da seleção Alisson, sofreu uma lesão muscular sexta-feira (9), na estreia do Liverpool no Campeonato Inglês, enquanto Neto, que luta por mais espaço no ciclo da Copa do Mundo de 2022, fraturou a mão esquerda durante um treino do Barcelona. Além do goleiro santista, Tite tem Santos, o camisa 1 do Athletico-PR, na mira para a convocação.