Sesa libera times paranaenses de futebol para voltarem aos treinos

Após a liberação da abertura de igrejas e shoppings no Estado, a Federação Paranaense de Futebol e os clubes aumentaram a pressão para que os treinos presenciais e as partidas, sem público, voltem a acontecer.

Nesta segunda-feira(25), a Sesa (Secretaria Estadual da Saúde) autorizou o retorno dos treinos presenciais no futebol paranaense. Os clubes terão de seguir protocolos com recomendações para evitar o contágio do coronavírus. O pedido aprovado pela Sesa é para a realização de treinos físicos, por enquanto sem bola, o que deve ser liberado somente nas próximas semanas. O reinício do campeonato fica por último.

O Coritiba, inclusive, já anunciou em seu site oficial o retorno das atividades presenciais no CT da Graciosa com atletas e comissão técnica seguindo agenda de atividades com critérios de segurança.

Paraná a Athletico já estão com protocolos prontos para a volta dos treinamentos. Operário e Londrina também estão na mesma situação.

A diretoria do FC Cascavel aguarda comunicado oficial da Federação para ver que medidas serão tomadas.

As competições estão paradas desde 13 de março, quando foi realizada a última rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense.

O retorno do campeonato, de acordo com o desejo da Federação Paranaense de Futebol e dos clubes, deve ser na metade de junho. Isso vai depender ainda do cenário da pandemia no Paraná.

Ainda não se sabe, por exemplo, qual será o efeito da liberação em relação a possíveis casos de coronavírus entre atletas e demais profissionais.