Time profissional do FC Cascavel contará com meninos da base na temporada 2020

A preparação para a temporada 2020 do Futebol Clube Cascavel começou com novidades; e uma delas é a presença de alguns atletas da base do clube que vão fazer parte do elenco profissional. Os garotos estão em atividade durante todo o ano de 2019 e prometem buscar espaço durante os jogos da Série A do Campeonato Paranaense e Série D do Campeonato Brasileiro.

Um dos meninos que agora faz parte da equipe principal é o lateral direito David Santana das Virgens, de 19 anos, que não escondeu a alegria com essa promoção. “Satisfação imensa, agradecer a Deus e a todos do Futebol Clube Cascavel por me prepararem desde quando eu cheguei aqui. Agora é aproveitar a oportunidade, vou dar meu máximo para defender as cores desse time”.

Quem também agradeceu ao clube foi o meia-atacante Paulo Henrique, conhecido como Baya, de 20 anos. “Quero dar frutos e alegrias ao clube e aos torcedores. Essa será uma forma de agradecer a confiança e o excelente tratamento que sempre recebi nessa casa”, afirma.

Ao todo, sete jogadores subiram para o time principal: os goleiros Orlando Lauxen, 19 anos, e Heverton da Conceição, 17 anos; o zagueiro Guilherme Borech, 17 anos; e os laterais, Carlos Henrique, 20 anos, pela esquerda e David Santana na direita; o meia Paulo Henrique e o volante Sérgio Roberto, também conhecido como Foguinho, de 18 anos.

O gerente de futebol profissional do FC Cascavel, Fernando Leite, destaca o trabalho que vem sendo realizado com jovens durante a transição da base para o time profissional. “Desde a minha chegada no clube eu acompanhei esses meninos na disputa do Campeonato Paranaense Sub-19 e, dentro de uma análise feita em conjunto com a comissão técnica do clube, nós entendemos que deveríamos prepará-los para esse momento”.

Para que isso fosse possível, os atletas que subiram da base treinam desde o mês de outubro, enquanto os outros jogadores do profissional ainda estão se apresentando para a pré-temporada. “Foi tudo bem planejado para que esses meninos façam uma boa preparação voltando já ao elenco profissional. E também para que eles se acostumem ao novo ambiente de trabalho, que traz uma nova dinâmica de treinamentos, outro tipo de preparação física e também a carga de jogos”, destaca o gerente de futebol do clube.

Para o técnico do time principal, Marcelo Caranhato, a utilização de jogadores da base é de extrema importância e deve ser valorizada. “Esse é um momento em que temos que ter um cuidado especial com esses meninos. São jogadores que são os ativos do clube de muita qualidade técnica, e que vamos conduzir da melhor forma possível para utilizá-los no decorrer da temporada, evitando que algumas etapas sejam queimadas nesse início de carreira desses jovens. Gosto de trabalhar com pratas da casa, vejo esses jogadores como o futuro do nosso futebol”.

FICHA DOS ATLETAS

Nome completo: Orlando Lauxen Terechtchuk

Data de nascimento: 20/01/2000

Cidade natal: Cascavel – PR

Altura: 1,97m

Peso: 93kg

Posição: Goleiro

Histórico: Passagens por Sport Club Internacional (RS) e Figueirense (SC)

Títulos: Campeão Gaúcho Sub-16 em 2015 e 2016

Nome completo: Heverton da Conceição Campero

Data de nascimento: 04/03/2002

Cidade natal: Campos das Goytacazes – RJ

Altura: 1,93m

Peso: 75kg

Posição: Goleiro

Histórico: Passagens por Campos Atlético Associação (RJ) e Vasco (RJ)

Títulos: Copa Assis 2018, Campeonato Municipal de Cascavel 2018

Nome completo: Guilherme Baldo Borech

Apelido: Borech

Data de nascimento: 14/01/2002

Cidade natal: Cascavel – PR

Altura: 1,83

Peso: 76kg

Posição: Zagueiro

Histórico: Base do FC Cascavel

Títulos: Campeonato Municipal 2018, Copa Assis 2018

Nome completo: Carlos Henrique de Lima

Apelido: Carlinhos

Data de nascimento: 07/07/1999

Cidade natal: Guaranésia – MG

Altura: 1,76

Peso: 71kg

Posição: Lateral esquerdo

Histórico: Passagens por Bragantino (SP) e Atibaia (SP)

Nome completo: David Santana das Virgens

Data de nascimento: 09/07/2000

Cidade natal: Camaçari – BA

Altura: 1,82

Peso: 72kg

Posição: Lateral direito

Histórico no esporte: Passagem pelo Penapolense (SP)

Nome completo: Sérgio Roberto de Souza Filho

Apelido: Foguinho

Data de nascimento: 24/03/2001

Cidade natal: Matinhos – PR

Altura: 1,80

Peso: 72kg

Posição: Volante

Histórico: Passagens por S.E. Renovicente (PR) e Rio Branco (PR)

Nome completo: Paulo Henrique Silva Ribeiro

Apelido: Baya

Data de nascimento: 26/07/1999

Cidade natal: Marabá – PA

Altura: 1,84

Peso: 73kg

Posição: Meio-campo

Histórico: Passagens por Paysandu (PA), Brasil de Pelotas (RS) e Raça Sport Brasil (GO)