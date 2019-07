Timão quer vencer, sem sustos

São Paulo – O Corinthians terá pela frente nesta quinta-feira, pela Copa Sul-Americana, um adversário modesto e cheio de desfalques. O Montevideo Wanderers vem a São Paulo com cinco baixas, além de ter negociado recentemente seu artilheiro, o atacante Rodrigo Pastorini.

O ​Corinthians deve entrar em campo com a mesma formação que encarou o Flamengo de igual pra igual no último fim de semana, pelo Brasileirão. As únicas ausências nas atividades preparatórias ficaram a cargo do volante Ralf e do atacante Gustavo, que ainda se recupera de fadiga muscular.

O modesto Montevideo Wanderers, por sua vez, aposta suas fichas em sua dupla de ataque formada por Christian Bravo e Gonzalo Barreto.

O jogo será às 21h30 (horário de Brasília) na Arena Itaquera.