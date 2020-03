Thiago Wild quebra marca que pertencia a Gustavo Kuerten

Rondonense Thiago Wild com o troféu do ATP de Santiago Crédito: AFP

Rondonense Thiago Wild com o troféu do ATP de Santiago Crédito: AFP

Mal. Rondon – O tenista paranaense Thiago Wild conquistou um feito que nem Gustavo Kuerten conseguiu. O atleta de 19 anos, natural de Marechal Cândido Rondon, superou, domingo (1º), o norueguês Casper Ruud na final do ATP de Santiago, no Chile, e se tornou o brasileiro mais jovem a conquistar uma competição na categoria. Wild venceu com parciais de 7/5, 4/6 e 6/3 para ficar com a taça.

Com a conquista, Thiago Wild se aproximou do top 100 do ranking mundial e tornou-se apenas o nono brasileiro a ser campeão de um torneio de tênis de primeira linha. E ainda quebrou a marca de Guga, que conquistou o primeiro título aos 20 anos e 9 meses, mas é bom lembrar que o catarinense venceu em Rolland Garros, em 1997.

Thiago Wild, de 19 anos e 11 meses, e número 113 do mundo, evidenciou-se no tênis mundial em 2018, quando venceu o torneio juvenil do Aberto dos Estados Unidos. À época, não figurava nem entre os 500 melhores tenistas do mundo.

O jovem parte para a Austrália, pois na sexta-feira (6) inicia com a seleção brasileira uma vaga no grupo mundial da Copa Davis. Os experientes duplistas Bruno Soares e Marcelo Melo estão fora da equipe, que conta com Thiago Monteiro, Marcelo Demoliner, Felipe Meligeni e João Menezes.

Após a Copa Davis, Wild volta ao Brasil para disputar o Challenger de Olímpia, em São Paulo, onde será o cabeça de chave número 1, a partir do dia 16. A competição é importante para lhe dar pontos no ranking que o ajudará a fugir do qualifying de Roland Garros, na França.