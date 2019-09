Thiago Klein estria com vitória no automobilismo do Paraguai

O cascavelense Thiago Klein estreou em grande estilo no automobilismo do Paraguai. Tendo como co-pilooto Claudio Paez Coll, Thiago venceu as duas baterias da quarta etapa do Campeonato de Rali Pista de Alto Paraná, em Hernandarias.

Segundo Thiago Klein, o campeonato de Rali Pista é disputado em um circuito fechado de terra, mas como co-piloto. “Andamos forte nas duas baterias e vencemos. Foi empolgante fazer a poeira levantar. Agora vamos pensar na próxima etapa, que está marcada para outubro, em data ainda a ser definida”, frisa Thiago.