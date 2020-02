Grande revelação da categoria Mirim em 2019, ano em que fez sua estreia no kartismo, o goiano Theo Salomão (AJEL Materiais Elétricos) iniciou sua nova temporada no esporte mostrando ser um dos expoentes de sua nova categoria, a sempre equilibrada e competitiva Cadete. Em sua primeira participação na Cadete, no fim de janeiro, Theo Salomão disputou o Troféu Ayrton Senna em Birigui (SP). No palco do próximo Campeonato Brasileiro e do Campeonato Mundial CIK/FIA, o piloto goiano conquistou o terceiro lugar.

Relacionado