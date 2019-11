Testemunhas de defesa do prefeito serão ouvidas na próxima quarta

Reportagem: Josimar Bagatoli

Lindoeste – A Comissão Processante formada pela Câmara de Vereadores começa a ouvir na próxima quarta-feira (27), as testemunhas de defesa do prefeito José Romualdo Pedro, que sofre um processo de pedido de cassação do mandato. A sessão começa às 14h.

Os vereadores investigam um esquema que pode ter desviado até R$ 1 milhão de dinheiro público, depositado em contas de laranjas. Os casos envolvem pagamentos em duplicidade, empenhos de despesas sem comprovação de notas fiscais e pagamentos apenas com autorização de fornecimento.

O principal suspeito de ser o articulador de toda a ação é Jadiel Almeida Ferreira, proprietário da JA Contabilidade Assessoria e Negócios, que exerceu cargo de secretário de Finanças da Prefeitura de Lindoeste de 2017 a 2019. Era ele quem gerenciava os recursos, realizava os pagamentos e assinava os cheques. Ele tinha todas as senhas das contas.

Em notas e cheques para pagamentos constam assinaturas do prefeito, que chegou a contratar um laudo para verificar uma suposta falsificação.

O prefeito nega qualquer participação no esquema. Ele ainda não foi ouvido pelo Gaeco, de Cascavel, que investiga o caso.

José Pedro já apresentou defesa à Comissão Processante alegando que havia assinaturas falsificadas nos cheques – uma empresa particular de perícia chegou a ser contratada e constatou que a assinatura é “supostamente falsificada”. Diante do laudo, os vereadores recorreram à agência bancária, que apresentará laudos confirmando ou não a falsificação. Ao todo, são 16 folhas de cheque, mas José Romualdo havia alegado que apenas uma não era verdadeira.

Depoimentos

Serão três dias de depoimentos: 27, 28 e 29, na Câmara de Vereadores. Serão ouvidos Polyanna Tibes, Vânia Ferreira, Viviane Perin dos Santos, Tayla Merlini, Marcelo Merlini e Marcos Antônio Farias Nascimento – todos os indicados pelo prefeito como testemunhas de defesa já foram notificados.

Outras três testemunhas serão convocadas pela Comissão Processante para prestar esclarecimentos, mas essas identidades foram preservadas por receio de intimidações.

Embora exista previsão de recesso parlamentar, os membros da Comissão Processante, Euzébio Silvério da Rocha (PMN) – presidente, Euri Chiero (PSD) – relator, e Clarinda Palhano (PTN) – membro, decidiram manter a investigação. O processo levará 90 dias para ser concluído, previsão de ir até 4 de fevereiro.

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) também investiga o desvio de verbas do Fundo Municipal da Saúde de Lindoeste.

Os depoimentos já prestados serão usados pelos vereadores para definir o relatório final, que será colocado em votação entre fevereiro e março do ano que vem.