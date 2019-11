TÊNIS | Torneio FTP 500 reúnem cerca de 80 atletas em Toledo

O HBA Open de Tennis – ABC FPT 500, torneio oficial da Federação Paranaense de Tênis, movimenta a cidade de Toledo até domingo (1º) com a presença de cerca de 80 tenistas de várias partes do Estado. O campeão de cada categoria somará 500 pontos no ranking paranaense, o finalista 350, o semifinalista com 245 e por aí vai com pontuação para todos que participarem e ainda uma premiação em dinheiro para a 1ª classe masculina e feminina. Para esta sexta-feira (29) estão programados 11 jogos, quase todos por semifinais. Já os primeiros campeões devem ser conhecidos amanhã, dia com 32 jogos programados. No domingo o torneio será encerrado pela manhã, com 14 partidas.