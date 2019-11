TÊNIS | Thiago Wild já é o 3º melhor do Brasil

O tenista paranaense Thiago Wild conquistou no último domingo (3) o maior título de sua carreira. Aos 19 anos, ele faturou seu primeiro Challenger em Guayaquil, no Equador. Além de conquistar o título na chave de simples, Wild ficou com o vice-campeonato nas duplas. Ele e Sakamoto foram derrotados na final pelos favoritos do torneio Ariel Behar e Gonzalo Escobar. Com os resultados, o promissor tenista de Marechal Rondon garantiu um salto de 76 posições e apareceu como 235º melhor tenista do planeta do ranking da ATP atualizado nessa segunda-feira (4). Com o salto no ranking, Thiago Wild já é o terceiro melhor do Brasil na ATP, atrás apenas do cearense Thiago Monteiro, número 88º do mundo, e do mineiro João Menezes, atual 191º no mundo. Sem tempo para comemorar, o paranaense disputa a partir de hoje (5) o Challenger de Montevidéu, no Uruguai.