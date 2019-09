TÊNIS | Thiago Monteiro avança ao Challenger de Buenos Aires

O tenista cearense Thiago Monteiro se classificou, ontem (26), para o Challenger de Buenos Aires, na Argentina. Número 1 do Brasil, ele superou o sueco Christian Lindell em sets diretos, com parciais de 7/6 e 7/6 em 2h44. Cabeça de chave número 4 no saibro argentino, Thiago enfrenta o argentino Andrea Collarini, 215º do ranking da ATP. Mais cedo, Collarrini venceu seu compatriota Guido Andreozzi, cabeça 5 em Buenos Aires. Thiago e Andrea se enfrentaram quatro vezes pelo circuito profissional. Todos os duelos foram vencidos pelo cearense, com destaque para a vitória por duplo 6/4 no Challenger de Campinas do último ano. Em Buenos Aires, Monteiro busca segundo título de Challenger na temporada. O primeiro foi em Braunschweig, na Alemanha.