Tênis de mesa: Pela primeira vez na história, País tem cinco atletas no top 100

Rio de Janeiro – A evolução brasileira no cenário mundial do tênis de mesa foi confirmada nessa quinta-feira (3). Pela primeira vez na história, o País tem cinco atletas entre os 100 primeiros do ranking mundial masculino: Hugo Calderano, Gustavo Tsuboi, Vitor Ishiy, Eric Jouti e Thiago Monteiro. Se incluirmos o ranking feminino, com Bruna Takahashi, são seis atletas no top 100, número já atingido anteriormente.

Para se ter uma ideia do feito, apenas outras cinco nações têm o mesmo número ou mais atletas no top 100, sendo o único fora da Ásia e Europa: Alemanha, China, Coreia do Sul, Japão e Suécia.

O quinto atleta a entrar na lista dos cem primeiros foi Vitor Ishiy. Ele subiu mais de 50 posições no ranking por conta do título no Campeonato Pan-Americano e pela semifinal no Aberto do Paraguai, passando a ocupar o 68° lugar.

O brasileiro mais bem classificado segue sendo Hugo Calderano, que permanece em 6° lugar, com 12.790 pontos. Entre as mulheres, Bruna Takahashi se manteve na 53ª posição.

BRASILEIROS MELHOR RANQUEADOS

Masculino

6º – Hugo Calderano (melhor posição na carreira)

28º – Gustavo Tsuboi (melhor posição na carreira)

68º – Vitor Ishiy (melhor posição na carreira)

80º – Eric Jouti

89º – Thiago Monteiro

Feminino

53ª – Bruna Takahashi (melhor posição na carreira)

116ª – Lin Gui

143ª – Jéssica Yamada (melhor posição na carreira)