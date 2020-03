Competição nível platinum (o mais alto em premiações e pontuações no ranking) do Circuito Mundial de Tênis de Mesa, o Aberto do Catar teve início terça-feira (3), mas será de estreia hoje (5) para Hugo Calderano, número sete do mundo, já pré-classificado à fase principal em Doha. Ele estreia diante de um adversário vindo da fase preliminar. Os confrontos possíveis em sua chave são contra o francês Simon Gauzy, o japonês Koki Niwa e o chinês Xu Xin. O brasileiro foi o vice-campeão em 2018.

