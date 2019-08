Tênis de mesa campeão

Os atletas da AMC (Associação dos Mesatenistas de Cascavel) mais uma vez elevaram o nome da cidade em uma competição da modalidade. Desta vez foi na 6ª e penúltima etapa do Campeonato Paranaense, realizada no fim de semana em São José dos Pinhais. Foram oito ouros, três pratas e seis terceiros lugares para os cascavelenses no Estadual.

Destaque na equipe para quatro mesatenistas, que a uma etapa do fim das disputas já garantiram o título de campeão paranaense em 2019. O detalhe é que três deles são da mesma família: os irmãos Karoline (Pré-Pré-Mirim) e Eduardo (Infantil) e sua mãe Dhieli Gomes Oliveira Gruchoski (Lady). Alegria tripla para o pai, marido e presidente da AMC, Irineu Gruchoski.

Quem também já garantiu o título estadual com uma etapa de antedecência é Bárbara Vitória Jorente Marroque, pela categoria juvenil. Ela é filha de Edson Marroque, professor da AMC, presidente da Federação Paranaense de Tênis de Mesa e responsável pelo boom do esporte em Cascavel.

A próxima etapa do Paranaense será no dia 14 de setembro, em Guarapuava, onde mais cascavelenses tentarão garantir o título de melhor do Estado e ainda carimbar vaga na seleção paranaense para o Campeonato Brasileiro.

RESULTADOS EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Campeões

Equipe Adulto masculino: Nestor Luis Chaves filho e Eduardo da Silva

Equipe V4 feminino: Luzia Kimura e Ruth Zama

Individual Pré-Pré-Mirim feminino: Karoline Gomes Oliveira Gruchoski

Individual Infantil masculino: Eduardo Gomes Oliveira Gruchoski

Individual Juvenil feminino: Bárbara Vitória Jorente Marroque

Individual Lady V3 feminino: Dhieli Gomes Oliveira Gruchoski

Individual Não Federado A feminino: Elissa Padial

Individual Não Federado B feminino: Laura Zantut

Vice-campeões

Equipe Adulto feminino: Bárbara Marroque e Luana Ferreira

Equipe V3 masculino: Edson Marroque e Júlio Cesar Rodrigues da Silva

Individual Adulto masculino: Eduardo da Silva

Terceiro lugares

Individual Adulto masculino: Nestor Luis Chaves Filho

Equipe Juvenil masculino: Igor Peixoto Gavazzoni e Lucas Kambetunava

Individual V4 feminino: Ruth Zama

Individual V5 masculino: Edson Marroque

Individual V6 Feminino: Luzia Kimura

Individual Não Federado C: Kassio da Cruz