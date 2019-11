Temporal provocou vários estragos em São Jorge D’Oeste

O temporal foi registrado na tarde desta segunda-feira(4), em São Jorge D’Oeste. A força do vento derrubou árvores , que caíram sobre a pista na rodovia de acesso a cidade. A desobstrução demorou algum tempo , até que o trabalho da Defesa Civil- Bombeiro Comunitário- fosse realizado para a retirada das árvores.

Nos bairros da cidade, com mais intensidade na região do Bairro da Lapa, foram mais castigados, em torno de 30 residências tiveram registros de danos.

O Posto do Bombeiro Comunitário está com seu efetivo na rua neste momento fazendo o atendimento emergencial com distribuição de lonas.

Informações:Radio Difusora