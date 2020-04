Tempo bom favorece obras do canal do Bosque do Índio em Umuarama

O tempo bom das últimas semanas favoreceu as obras do canal de drenagem pluvial em construção no Bosque do Índio em Umuarama. A empresa contratada para o serviço já concretou o fundo do primeiro trecho do canal e parte das laterais. Outro trecho foi escavado e também já recebeu concreto na parte do fundo, onde foram implantados degraus para suavizar a queda d’água. As ferragens também estão sendo armadas e os operários já preparam o espaço para o dissipador, no trecho final.

Falta agora preparar o trecho inicial que permitirá conectar o canal à rede antiga de tubos de concreto e construir um novo ramal de tubulação duplo até a avenida Presidente Castelo Branco, para eliminar um ponto de alagamento. A Sala Aré também está sendo reformada.