Temendo saída de Neymar para o Barça, PSG elege o substituto: Mané

A relação entre o Paris Saint-Germain e o atacante Neymar nesta temporada é o que a imprensa europeia tem chamado de “conveniência”: no último confronto pela Ligue 1, contra o Montpellier, o camisa 10 mandou todo mundo que via o jogo ao vivo se calar depois de marcar o gol de empate, gerando críticas de todos os jornais franceses e rusgas internas. No final, o time da capital francesa venceu por 3 a 1.

No PSG, não há dúvidas de que ele vai pressionar o diretor esportivo, Leonardo, para voltar ao Barcelona na janela de transferências que se abrirá em janeiro.

Nesta segunda-feira (9), a revista France Football, no entanto, publicou uma reportagem afirmando que o clube já se prepara para a eventual saída de Neymar se aproximando de outro atacante: o senegalês Sadio Mané, do Liverpool (ING). Aos 27 anos, ele é o preferido de Leonardo, que o considera “um dos jogadores que mais desequilibram uma partida no mundo hoje em dia”.

Ainda de acordo com a publicação, o Liverpool não abriria mão de receber os €100 milhões (R$ 458 milhões, na cotação atual) pelo seu atacante, enquanto o PSG acredita que pode arrecadar até €200 milhões (R$ 916 milhões) pelo atual camisa 10 brasileiro.

Além dele, outros nomes que rondam o Parc de Princes para o ano que de vem são o do lateral-direito argelino Youcef Atal (hoje no Nice, da França), o do também lateral italiano Mattia de Sciglio (da Juventus de Turim), o do zagueiro senegalês Kalidou Koulibaly (do Napoli, da Itália) e o do angolano Eduardo Camavinga (do Rennes, da França).

Ao contrário do que indicam os jornais, o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, disse nesta semana ao jornal italiano La Repubblica que o clube catalão “não fará nenhum movimento” nessa janela de transferências. “Temos um time equilibrado: não nos falta nada, mas também nõ podemos permitir a possibilidade de perder ninguém”, afirmou.

A resposta foi, na verdade, uma reação aos constantes questionamentos sobre as saídas dos volantes Rakitic e Vidal, que interessam à Internazionale, da Itália, e o interesse do time espanhol no atacante argentino Lautaro Martínez, hoje na Inter. E claro, lembrou de Neymar. “O PSG chegou com um cheque e tinha pouco o que se podia fazer. Quando falei com ele [Neymar], sabia que tinha muitas dúvidas”.

E sobre a possibilidade do retorno ao Camp Nou, Bartomeu foi categórico: “Quem disse que Neymar estava no mercado foi Leonardo, mas as condições eram impossíveis”.

