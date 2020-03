Telêmaco Borba construirá autódromo

Depois de quatro anos fora do calendário da Velocidade na Terra, Telêmaco Borba voltará as viver as emoções do automobilismo. Após vistoria da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) e da FPrA (Federação de Automobilismo do Paraná), na última quinta-feira (12), o prefeito Márcio Artur de Matos assinou a ordem de serviço para que sejam iniciadas as obras da construção do autódromo de terra da cidade. Serão investidos R$ 500 mil e a previsão da entrega da obra é para o fim deste ano.

A CBA foi representada na vistoria por Gian Pasquali, presidente da Comissão Nacional de Velocidade na Terra, e a FPrA por seu presidente Rubens Gatti. Também participaram da solenidade de assinatura da Ordem de Serviço Luiz Santos Camargo, secretário de Obras da Prefeitura de Telêmaco Borba e presidente do Automóvel Clube e Telêmaco Borba; e Amauri de Jesus Soares, piloto da cidade.

Situado na região dos Campos Gerais e a 235 quilômetros de Curitiba, Telêmaco Borba se destacou por muitos anos como polo da velocidade na terra no Paraná. Nos últimos quatro anos deixou de realizar competições porque foi dada outra destinação à área em que estava o autódromo. Agora com um autódromo novo, em uma especifica para a pratica esportiva, a expectativa é de que a cidade volte a revelar talentos para o esporte motor do Paraná e do Brasil.

Rubens Gatti, presidente da FPrA, destaca o trabalho de Luiz Santos Camargo à frente do Automóvel Clube de Telêmaco Borba e o apoio do prefeito Márcio Artur de Matos ao automobilismo, uma vez que o autódromo irá beneficiar toda uma região e atrair para Telêmaco Borba pilotos de todo o Brasil, uma vez que o novo autódromo estará nos padrões exigidos para sediar competições nacionais. “Temos que enaltecer a iniciativa do prefeito e dizer que além do automobilismo, a economia da cidade ganhará muito com o autódromo”, completa Rubens Gatti.