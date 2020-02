Desenvolvido pela Injediesel para as pistas, especialmente para as competições de arrancada, o Power Chip se firma como um forte aliado do homem do campo, proporcionado potência e economia para máquinas agrícolas com a reprogramação eletrônica. A Injediesel, comandada pelos irmãos Andinho e André Nascimento, estará com estante no Show Rural, que começa nesta segunda-feira, em Cascavel. Andinho é piloto de arrancada (carros e tratores) e André de drift.

